Presidente da Federação Portuguesa de Futebol condecorado por Marcelo

Fernando Gomes foi homenageado numa gala pelos 10 anos como Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. O Presidente da República condecorou-o com as insígnias da Grande Cruz da Ordem da Instrução Pública.

As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa foram de agradecimento e de reconhecimento do trabalho de Fernando Gomes. Revelou as longas e permanentes conversas que têm, dando-lhe até o crédito pela estabilidade do Governo.

“Conheço-o como a palma das minhas mãos, como aliás o Sr. Primeiro-ministro. Foi das coisas que contribuiu para a coabitação foi a Federação Portuguesa de Futebol e os sucessos nestes 10 anos. Não estava previsto naquele acordo de apoio parlamentar, mas jogou a favor do Governo. O governo beneficiou muito com os títulos de Portugal, sobretudo naquele ano miraculoso de 2016. Sr. Primeiro-ministro bem pode dar tudo ao Presidente Fernando Gomes, bem pode dar tudo”, disse Marcelo.

Fernando Gomes lembrou todos os títulos conquistados por Portugal na última década e deixou um pedido.

“O desafio é fazer com que o esporádico passe a sistemático e para que isso aconteça não tenham dúvidas: precisamos de aceitar que perder faz parte do desporto. Que quando se perde não se esquartejam treinadores ou atletas e não se entregam cabeças à sorte como se a culpa fosse uma palavra necessária a seguir a cada jogo, a cada corrida, a cada lançamento malsucedido. Não, não."

Na gala de homenagem a Fernando Gomes esteve também o presidente da Uefa, Alexander Seferin.