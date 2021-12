João Palhinha está recuperado e já integrou treino do Sporting

O futebolista internacional português João Palhinha já treinou esta quinta-feira integrado com o plantel do Sporting, depois de ter falhado quatro jogos dos leões, devido a lesão muscular, informa o campeão nacional.

O médio integrou o treino desta quinta-feira, de preparação para a visita de sábado ao Gil Vicente, numa sessão sem Rúben Vinagre, Feddal, Pedro Porro e Jovane Cabral, que continuam a recuperar de lesões, segundo informa o clube no sítio oficial na Internet.

De fora, mantêm-se ainda Ricardo Esgaio e Paulinho, em isolamento após testes positivos ao coronavírus, bem como Tiago Tomás, o mais recente caso de infeção no plantel leonino, como confirma à Lusa fonte do clube.

O Sporting, campeão em título, volta a treinar na sexta-feira, às 10:30, na Academia de Alcochete, e, da parte da tarde, a partir das 16:45, no Auditório do Estádio José Alvalade, o treinador Rúben Amorim fará a antevisão do jogo com os gilistas.

O Sporting, líder da I Liga, em igualdade com o FC Porto, ambos com 38 pontos, mais quatro do que o Benfica, visita o Gil Vicente, oitavo classificado, no sábado, a partir das 20:30, em jogo da 15.ª jornada do campeonato.

