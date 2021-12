O avançado português Tiago Tomás é o mais recente caso positivo de covid-19 no plantel do Sporting.

O jogador, de 19 anos, vai falhar os jogos com o Gil Vicente, para o campeonato, e com o Casa Pia, para a Taça de Portugal.

Este é o quarto caso de covid-19 no plantel do Sporting desde o início do mês.