Absolvido líder da claque do Vitória acusado de agredir adepto belga em Guimarães

O Tribunal de Guimarães absolveu esta terça-feira um dos líderes da claque do Vitória de Guimarães, conhecido por Barroso, que estava acusado pelo Ministério Público de agressão a um adepto do Standard de Liège, em novembro de 2019.

Na sentença, a juíza sublinha que não foi possível ao tribunal "formar a sua convicção, com o exigido grau de certeza e segurança, por forma a permitir atribuir ao arguido a prática dos factos imputados na acusação".

Na dúvida, o tribunal absolveu o arguido, que respondia por um crime de ofensas à integridade física, em concurso aparente com um crime de participação em rixa na deslocação para ou de espetáculo desportivo ou em acontecimento relacionado com o fenómeno desportivo.

O Ministério Público pedia também que fosse aplicada ao arguido a pena acessória de interdição de acesso a recintos desportivos.

Os factos remontam a 27 de novembro de 2019, véspera de um jogo, em Guimarães, entre o Vitória e o Standard de Liège, da Liga Europa de futebol.

Nesse dia, um adepto da equipa belga foi agredido com um soco na boca, caiu e bateu com a cabeça no chão, tendo tido necessidade de ser assistido no hospital.

A acusação atribuiu a agressão ao arguido, no decorrer de um confronto entre adeptos do Vitória de Guimarães e do Standard de Liège.

No entanto, em tribunal ninguém conseguiu provar a autoria da agressão.

O tribunal provou apenas que o arguido é um dos líderes da claque "White Angels", uma liderança que, sublinha a sentença, "se afirma em termos musicais e de coreografias dentro do estádio e nas bancadas, e não para a violência".