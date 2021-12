O jogador espanhol de râguebi Kawa Leauma morreu esta terça-feira, num hospital em Amesterdão, onde estava internado na sequência de um "acidente fortuito" após o jogo entre Espanha e os Países Baixos, informou a federação espanhola.

"Lamentamos comunicar o falecimento na passada noite de Kawa Leauma, jogador do AMPO Ordizia e do XV de León, que no sábado sofreu um acidente fortuito depois da partida de Espanha contra os Países Baixos, em Amesterdão", lê-se no comunicado da Federação Espanhola de Râguebi (FER).