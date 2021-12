Tottenham vai recorrer da derrota atribuída pela UEFA na Liga Conferência Europa

O Tottenham vai recorrer da decisão da UEFA de lhe impor uma derrota administrativa diante do Rennes, na derradeira partida da fase de grupos da Liga Conferência Europa de futebol, anunciou hoje o treinador dos spurs.

"Não é definitivo, mas há um outro passo que poderá ser dado para confirmar ou não esta decisão inacreditável. Estamos muito, muito confiantes. Merecemos disputar a qualificação dentro de campo e não no tribunal. Não posso aceitar essa decisão. Estamos muito desapontados com a decisão tomada pela UEFA", afirmou Antonio Conte, em conferência de imprensa.

O técnico dos londrinos, que falava na antevisão do encontro com o West Ham, para a Taça da Liga inglesa, considerou que a decisão da UEFA foi "injusta" e mostrou-se confiante na possibilidade de os spurs ainda poderem disputar a partida com o Rennes, da sexta e última jornada do Grupo G da Liga Conferência Europa.

Esta revelação do treinador italiano surge um dia depois de a UEFA ter oficializado a decisão de atribuir uma derrota por falta de comparência ao Tottenham, ou seja por 3-0, devido ao surto do novo coronavírus que impediu os londrinos de participarem no encontro que deveria ter sido realizado em 9 de dezembro.

Inicialmente, o jogo tinha sido adiado pelo organismo, mas, dois dias depois, foi mesmo cancelado, sendo que, na ocasião, a UEFA explicou que "apesar de todos os esforços, não foi encontrada uma solução que servisse os interesses dos dois clubes" e que a situação final seria determinada pelo Comité de Apelo, algo que sucedeu esta segunda-feira.

No Grupo G da Liga Conferência Europa, apuraram-se, assim, o Rennes (14 pontos), primeiro classificado, e o Vitesse (11), segundo, enquanto o Tottenham (sete) terminou no terceiro lugar e foi eliminado, tal como o Mura (três), quarto.

Os franceses garantiram automaticamente um lugar nos oitavos de final da Liga Conferência Europa, enquanto os holandeses vão disputar os play-offs de acesso àquela fase da prova.

O surto do novo coronavírus no Tottenham levou também ao adiamento de dois jogos dos londrinos na Premier League, com Brighton e Leicester, em 12 e 16 de dezembro, tendo os spurs apenas regressado à competição no último domingo, frente ao Liverpool (2-2).

