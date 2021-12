Roma, de José Mourinho, volta a tropeçar ao empatar com Sampdoria

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, voltou a marcar passo na Liga italiana de futebol, ao empatar em casa a um golo com a Sampdoria, na 19ª jornada, enquanto o líder Inter Milão venceu o Torino por 1-0.

A equipa de Mourinho voltou a desperdiçar pontos com equipas que não lutam pelo topo da classificação, depois de uma primeira parte totalmente desinspirada, com o jogo romano a pecar por tremenda falta de verticalidade e objetividade.

Acresceu outra contrariedade para o técnico português com a lesão de Tammy Abraham no início da segunda parte, forçando a entrada do jovem ganês Afena-Gyan, de 18 anos, aos 47 minutos, mas a equipa só conseguiu agitar o jogo com as entradas de Eldor Shomurodov e do extremo El Shaarawy.

Seria mesmo o avançado uzbeque a marcar, aos 72 minutos, com um remate na área que passou por entre quatro defesas da Sampdoria e só parou no fundo das redes, mas a equipa romana, em modo de ataque nessa fase do jogo, não teve categoria nem capacidade para controlar a partida, permitindo que a equipa genovesa chegasse ao empate aos 80, por Manolo Gabbiadini.

Noutro jogo importante da jornada, por envolver o líder, o Inter bateu o Torino por 1-0, graças a um golo do internacional dos Países Baixos Denzel Dumfries, após uma assistência do ponta de lança bósnio Edin Dzeko.

O Torino deu forte réplica ao líder, mas este teve a capacidade e a experiência suficientes para adotar uma postura pragmática e segurar a vantagem mínima até final.

De destacar nos outros jogos da 19ª jornada até agora disputados, a vitória robusta do Bolonha em Sassuolo, por 3-0, o triunfo da Lazio, adversária do FC Porto na Liga Europa, em Veneza, perante a equipa local, por 3-1, mesmo sem poder contar com o seu goleador Ciro Immobile, e o empate a um golo no Verona-Fiorentina, com o internacional português Miguel Veloso a ser substituído na equipa da casa pelo médio brasileiro Daniel Bessa, a seguir ao intervalo.

Com estes resultados, o Inter mantém-se na liderança, com 46 pontos (19 jogos), seguido do Nápoles, com 39 (18), do AC Milan, com 39 (18), da Atalanta, com 38 (19), da Juventus, com 34 (19), e da Roma, com 32 (19).

