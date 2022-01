O antigo futebolista brasileiro Pelé teve esta quinta-feira alta hospitalar, informou o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após cerca de duas semanas de internamento.

"O paciente encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano", informou a unidade hospitalar.

Pelé, de 81 anos, foi hospitalizado para tratamento de um tumor no cólon, a 8 de dezembro.

Antes, a 4 de setembro, Pelé tinha sido operado no mesmo hospital para remover um tumor no cólon detetado durante exames de rotina.

O tricampeão mundial e antigo ministro do Desporto, na equipa do presidente Fernando Henrique Cardoso, permaneceu por 10 dias internado numa unidade de terapia intensiva e, embora que por breves dias, teve de regressar ao hospital com problemas respiratórios.

A fragilizada saúde do lendário número 10 da seleção brasileira tem sido uma preocupação nos últimos anos, com várias hospitalizações.

Em 2019, Pelé foi internado em Paris e depois transferido para São Paulo por causa de cálculos renais.