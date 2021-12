Grimaldo testa positivo à covid-19

O Benfica informa, esta sexta-feira, que Grimaldo testou positivo à covid-19.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Grimaldo testou positivo nos mais recentes testes de diagnóstico COVID-19 realizados no Futebol Profissional", lê-se no comunicado divulgado hoje, um dia depois do clássico para a Taça de Portugal no Estádio do Dragão.

A confirmação surge na véspera do Natal e depois de Alejandro Grimaldo ter jogados os 90 minutos no encontro de ontem contra o FC Porto, que o Benfica perdeu por 3-0.

Em atualização

