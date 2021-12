Robert Lewandowski é o melhor futebolista do ano para o The Guardian

O avançado polaco Robert Lewandowski, jogador do Bayern Munique, foi eleito pelo jornal britânico The Guardian como o melhor futebolista de 2021, à frente do argentino Lionel Messi, 'Bola de Ouro' do France Football.

O também avançado egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, fecha o pódio, num 'top 10' - anunciado esta sexta-feira - que inclui o português Cristiano Ronaldo, no oitavo lugar.

À frente do jogador do Manchester United, estão ainda o francês Karim Benzema (quarto), o internacional italiano Jorginho (quinto), o francês Kylian Mbappé (sexto) e o norueguês Erling Halland (sétimo).

O francês N'Golo Kanté (nono) e o belga Kevin De Bruyne (10.º) fecham o 'top 10' do jornal britânico.

No que respeita aos jogadores lusos, entram mais seis no 'top 100', nomeadamente Rúben Dias (14.º), Bruno Fernandes (16.º), Bernardo Silva (45.º), João Cancelo (63.º), João Félix (84.º) e Diogo Jota (88.º).

O único representante da I Liga portuguesa é o colombiano Luis Díaz, do FC Porto, que surge no 87.º posto.