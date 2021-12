A polícia de West Mercia, no Reino Unido, pediu formalmente desculpas à família do ex-jogador de futebol Dalian Atkinson, que morreu em 2016, depois de ter sido atingido por uma descarga elétrica de um taser, disparado pela polícia, e agredido pelo mesmo agente na cabeça.

A informação é avançada pelo jornal britânico The Guardian, que conta que na carta enviada à família do antigo jogador, que se destacou no Aston Villa, a chefe da polícia reconhece que o agente responsável pela agressão, Benjamin Monk, usou a força de forma irracional e que o direito de Atkinson à vida foi violado.

"Um uniforme de polícia não concede imunidade aos agentes para se comportarem ilegalmente ou para abusarem dos poderes. A conduta de Ben Monk estava em contradição direta com os padrões e comportamento do serviço de policiamento e, compreensivelmente, minou a confiança pública", diz a chefe da polícia, Pippa Mills.

Em junho, Benjamin Monk foi condenado por homicídio involuntário durante o exercício de funções. Segundo o The Guardian, há quem veja o caso de Dalian Atkinson como uma versão britânica da morte de George Floyd, nos EUA.

O caso aconteceu em agosto de 2016, quando Atkinson, com 48 anos, teve uma crise na rua, em frente à casa do pai, e a polícia foi chamada ao local. Em tribunal foi dito que Benjamin Monk disparou um taser durante 33 segundos - seis vezes mais do que o tempo normal - e pontapeou duas vezes a cabeça do ex-jogador.

A carta com o pedido de desculpas ocorreu após as negociações entre os advogados da família e os procuradores da polícia.

A chefe da polícia reconheceu ainda que a morte foi "devastadora" para a família e acrescentou: "Não consigo imaginar a imensa dor que sentiram e como os atrasos significativos no julgamento aumentaram a dor no luto. Demonstraram uma grande força e dignidade nos últimos cinco anos".

Monk foi condenado a uma pena de prisão de oito anos e demitido da polícia. Durante o julgamento, foi ainda conhecido que já tinha sido condenado num tribunal disciplinar da polícia, em 2010, por má conduta, mas foi autorizado a exercer.

Kate Maynard, a advogada da família de Atkinson, sobre o pedido de desculpas, diz que é "bem-vindo", mas que já vem "atrasado".

Ao The Guardian, a polícia de West Mercia não quis prestar declarações.