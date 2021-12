Desentendimento entre Pizzi e Jesus: o que está em causa

Depois da derrota do Benfica frente ao FC Porto e ainda no balneário, Pizzi terá criticado a exibição da equipa. Sem meias palavras e durante alguns minutos, terá confrontado o grupo, exigindo aos colegas, mas também à equipa técnica, mais e melhor em defesa do clube.

Na segunda-feira, Jorge Jesus colocou Pizzi a treinar à parte. O plantel ficou ao lado de Pizzi, bateu o pé e recusou-se a continuar o treino.

A tensão entre o treinador e a equipa fez perceber que não há condições para Jesus continuar no clube e a saída foi oficializada esta terça-feira.

