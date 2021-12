Marítimo vence Vizela e sobe ao nono lugar

O Marítimo venceu esta terça-feira na receção ao Vizela por 2-0, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos insulares subirem ao nono lugar da tabela.

Depois de um nulo ao intervalo, o Marítimo entrou melhor na segunda metade e adiantou-se aos 54 minutos, através de Joel Tagueu, na conversão de uma grande penalidade, tendo Rafik Guitane, aos 72, ampliado a vantagem, perante um Vizela que teve de jogar toda a segunda parte com menos uma unidade, devido à expulsão, com vermelho direto, de Nuno Moreira, em cima do intervalo (45+1).

Com este triunfo, o Marítimo, que somou a terceira vitória desde que Vasco Seabra tomou conta da equipa, subiu provisoriamente ao nono lugar, com 17 pontos, enquanto o Vizela, que somou a segunda derrota consecutiva, ocupa o 13.º lugar, com 13.