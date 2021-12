Abramovich conseguiu nacionalidade portuguesa este ano

O multimilionário russo Abramovich conseguiu ainda este ano a nacionalidade portuguesa. São conhecidas as ligações de Roman Abramovich ao Reino Unido, basta lembrar que é proprietário do Chelsea. Em 2018, Abramovich tentou renovar o visto de empresário, mas acabou no meio de uma tempestade diplomática.

Sergey Skripal e a filha foram envenenados na cidade de Salisbury, em março de 2018. O Reino Unido apontou o dedo à Rússia, um momento de grande tensão entre Londres e Moscovo.

Na sequência do incidente, o Governo britânico ordena a revisão dos vistos de longa duração de altas personalidades russas.

Roman Abramovich é apanhado no meio do turbilhão diplomático.

O oligarca russo já tinha pedido a renovação do visto, mas atrasos no processo levaram-no a retirar a candidatura.

Abramovich acaba por conseguir obter o passaporte israelita, ainda em 2018. Diz a imprensa inglesa que foi esse o documento que usou para entrar no Reino Unido, em outubro do ano passado.

Terá sido a primeira vez, em 3 anos, que o Russo veio a Londres ver a família e regressou em novembro, altura em que foi visto no estádio do Chelsea.

O jornal The Telegraph diz mesmo que há 3 anos que o Russo não via o seu clube jogar em casa e acrescenta que a última que viu, ao vivo, um jogo da sua equipa, foi no Porto, aquando da final da liga dos campeões, em Maio.

No meio dos problemas relacionados com o visto, o Chelsea anunciou em 2018, o cancelamento dos planos de renovação do estádio de Stamford Bridge. Um projeto orçado em mais mil milhões de euros e que incluía investimentos na comunidade local.

