No estado de Goa, na Índia, foi inaugurada uma estátua de Cristiano Ronaldo. O objetivo é incentivar os jovens à prática de desporto, especialmente o futebol.

Outras estátuas

Cristiano Ronaldo tem já várias estátuas feitas. Em 2017, a Madeira inaugurou um busto com a cara do jogador.

Em 2014, foi colocada uma estátua de Ronaldo no exterior do museu do jogador, no Funchal. Ronaldo tem ainda estátuas de cera, uma delas no Museu de Cera de Madrid.