FC Porto-Benfica: seis novidades na primeira convocatória de Nélson Veríssimo

Os defesas Tomás Araújo, Ferro e Diogo Gonçalves e os médios Paulo Bernardo, Meite e Gedson Fernandes entraram hoje na primeira lista de convocados de Nélson Veríssimo no Benfica, que visita o FC Porto, na I Liga de futebol.

Apresentado na terça-feira como o sucessor de Jorge Jesus até ao final da temporada à frente da equipa 'encarnada', o antigo treinador da equipa B do Benfica não poderá contar neste encontro com o castigado Otamendi, o lesionado Darwin e Grimaldo, infetado com o SARS CoV-2.

Esta será a segunda passagem de Nélson Veríssimo, de 44 anos, à frente da equipa principal do Benfica, depois de ter treinado as 'águias' nos últimos seis encontros da temporada 2019/20, após a saída de Bruno Lage.

O Benfica, terceiro classificado, com 37 pontos, visita na quinta-feira, às 21:00, o FC Porto, líder, com 41, numa partida da 16.ª jornada da I Liga, que será arbitrada por Hugo Miguel, da associação de Lisboa.

