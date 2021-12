Luis Díaz testa positivo à covid-19 e falha clássico com o Benfica

O avançado colombiano do FC Porto, Luis Díaz, testou positivo à covid-19 e vai falhar o clássico desta quinta-feira, no Estádio do Dragão, frente ao Benfica, referente à 16.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

Luis Díaz junta-se ao benfiquista Alex Grimaldo entre as baixas para o clássico devido à covid-19.

As duas equipas mediram forças na passada quinta-feira, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal que os "dragões" venceram por 3-0, com uma assistência para golo feita pelo internacional colombiano.

Díaz é o segundo melhor marcador do campeonato, com 12 golos.

Quality Sport Images

