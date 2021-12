Saída de Jorge Jesus "era esperada, mas peca por tardia"

Pedro Fatela, comentador da SIC, considera que "apesar de todo este insucesso" haverá clubes interessados em Jorge Jesus, principalmente no mercado brasileiro.

"Agora veremos se o treinador estará disposto a assumir rapidamente um cargo."

A saída de Jorge Jesus, na opinião de Pedro Fatela, "era esperada, era desejada por todos, mas peca por tardia".

"Em vez de existir iniciativa de Rui Costa, e a liderança de Rui Costa nesta saída de Jorge Jesus, parece que foi Jorge Jesus que teve de tomar essa iniciativa."

Um ano e meio depois, Jorge Jesus está de saída do Benfica. Na origem da saída está uma discussão de Pizzi com a estruturara do Benfica depois da derrota no Dragão. Este foi o último de vários episódios que foram demonstrando o mal-estar que se vivia no clube nas últimas semanas.

Em comunicado, o Benfica fez saber que vai pagar o salário de Jorge Jesus e da respetiva equipa técnica até ao fim do contrato ou até haver um novo compromisso profissional com outro clube.

À frente do Benfica até ao final da época fica Nélson Veríssimo, o técnico da equipa B assume a equipa principal pela segunda vez após saídas de treinadores.

