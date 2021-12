Comprimido vermelho ou comprimido azul

Ser ativo na liderança, doa a quem doer, ou um elemento decorativo, como uma estátua, que não quer importunar ninguém? É esse o desafio de Rui Costa para os próximos tempos: tomar o comprimido vermelho e mergulhar na complicada realidade do Benfica ou optar pelo medicamento azul e permanecer numa fantasia programada por outros enquanto o clube se afunda.

A indecisão sobre o que fazer com Jorge Jesus transformou um ativo num passivo. Se há uma semana, aproveitando o interesse do Flamengo, até poderia ter lucrado com a saída do treinador, ou pelo menos não ter mais despesa, agora terá de lhe pagar até este ter novo clube.

Mas o maior problema nem foi o financeiro. Enquanto a novela ganhava novos capítulos, nocivos para a equipa, Rui Costa ficou a assistir de camarote a um balneário em ebulição até que um motim de jogadores contra o treinador o obrigou a sair da sua cápsula para uma breve, e vazia, aparição pública.

Um bom líder é aquele que antecipa os cenários de crise. E não o que reage, tardiamente, quando pouco mais há a fazer do que varrer os destroços do acidente.

Um bom líder é aquele que não permite ter traidores dentro de casa. Que não autoriza ou dá respaldo aos que despejam os acontecimentos internos em jornais. Mesmo que estes ocupem lugares altos na estrutura do futebol e que o trabalho de “toupeira” até possa ter dado jeito para desgastar, ainda mais, a imagem de Jorge Jesus junto dos benfiquistas.

Jesus já saiu e é o principal responsável pelo seu próprio insucesso. Mas se alguém com um cargo tão elevado, tão próximo da equipa, usou semelhante estratégia para chamuscar o treinador, deveria ser afastado no mesmo dia.

Quererá o presidente das águias estar rodeado de generais “kamikaze”, peritos em queimar tudo à volta, dentro da própria casa?

Rui Costa pode tentar ser o Neo do Benfica, o “Tal”. Mas não deve deixar que Morpheus, aqui representado pelos sócios encarnados que nele votaram, pense que se enganou. E que, afinal, a sua grande esperança, o seu filho pródigo, não passa de uma mera ilusão.

Se Rui Costa quiser continuar a tomar o comprimido azul, o vírus não vai desaparecer. Só vai alastrar-se. Nem mesmo uma vitória contra o FC Porto poderá evitar a mudança de ideias de Morpheus. Será um analgésico e não um curativo.