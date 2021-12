Covid-19: Dest, Coutinho e Ez Abde elevam para 10 os positivos no FC Barcelona

Os futebolistas Sergiño Dest, Philippe Coutinho e Ez Abde testaram positivo ao novo coronavírus e elevam para 10 os infetados no FC Barcelona, informou esta quinta-feira o clube no seu sítio na Internet.

O holandês Sergiño Dest, o brasileiro Philippe Coutinho e o marroquino Ez Abde encontram-se "de boa saúde e isolados em casa", segundo o clube espanhol, que já comunicou os três novos casos às autoridades sanitárias competentes.

O FC Barcelona soma 10 casos positivos, depois de na terça-feira ter comunicado que Jordi Alba, Clement Lenglet, Dani Alves e Alejandro Balde tinham testado positivo e na quarta-feira Ousmane Dembélé, Pablo Páez Gavira 'Gavi' e Samuel Umtiti.

Com estes novos três casos no plantel, o treinador Xavi Hernández vê a sua margem de manobra ainda mais limitada para delinear um 'onze' para o jogo de domingo em casa do Maiorca, referente à 19.ª jornada da Liga.

Aos 10 jogadores positivos há ainda que juntar as ausências dos lesionados Ansu Fati, Memphis Depay, Martin Braithwaite e do reforço Ferran Torres, que ainda não se encontra inscrito, bem como de Sergi Roberto, a recuperar de uma intervenção cirúrgica.

O FC Barcelona ocupa a sétima posição da tabela classificativa, com 28 pontos, a 18 do líder Real Madrid, que soma mais um jogo.