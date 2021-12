Manafá operado com sucesso ao joelho direito

O futebolista português Wilson Manafá foi operado com sucesso ao joelho direito, depois da lesão sofrida na quinta-feira na receção do FC Porto ao Benfica (3-1), informam os dragões.

"Foi bem-sucedida a intervenção cirúrgica a que Wilson Manafá foi sujeito esta sexta-feira, na Ordem de São Francisco, no Porto. O lateral direito foi operado, sem intercorrências, pelo professor José Carlos Noronha a uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito", lê-se.

No mesmo comunicado, o FC Porto diz que agora "se segue agora o período de recuperação adequado a estas lesões".

Após o encontro de quinta-feira, no Estádio do Dragão, o FC Porto tinha revelado que Manafá tinha sofrido uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, lesão que precisa de ser corrigida com intervenção cirúrgica.

O lateral direito lesionou-se na segunda parte do clássico desta quinta-feira, frente ao Benfica, da 16.ª jornada do campeonato, que os azuis e brancos venceram por 3-1, na sequência de uma queda, e saiu do relvado de maca.

O defesa luso-guineense, de 27 anos, tinha entrado no desafio aos 29 minutos, para substituir João Mário, que também saiu com queixas físicas, depois de um lance disputado com o benfiquista Vertonghen.

O FC Porto acrescenta que João Mário apresenta um problema muscular na coxa esquerda, a ser reavaliado ainda esta sexta-feira.

SAIBA MAIS