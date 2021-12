Sérgio Conceição revela vontade de reconquistar "a tal hegemonia que se apregoa no FC Porto"

O treinador da equipa de futebol Sérgio Conceição foi hoje homenageado com um espaço e uma estátua no Museu do FC Porto e revelou a vontade de reconquistar "a tal hegemonia que se apregoa" no clube.

"É um momento emocionante para mim, porque me vem à cabeça os meus 15 anos, quando ingressei neste clube. Estar no meio de tantas figuras ilustres que fizeram a história deste enormíssimo clube é fabuloso. Mais do que um reconhecimento, é uma inspiração e motivador", disse à margem da cerimónia.

Sérgio Conceição falou ainda do futuro e da vontade de conquistar mais títulos ao serviço do FC Porto.

"Cheguei depois de um jejum de quatro anos e conseguimos a tal hegemonia que se apregoa no FC Porto, que queremos voltar a ter. Conseguimos outra vez ser muito competitivos, títulos, e agora é continuar. Isto é a partida para mais vitórias e títulos, principalmente", garantiu ainda.

O técnico portista não poupou também elogios ao presidente Pinto da Costa.