Sérgio Conceição tem estátua no museu do FC Porto

Sérgio Conceição, "o grande obreiro das vitórias do clube" segundo Jorge Nuno Pinto da Costa, tem uma estátua no museu do FC Porto.

O espaço dedicado a Sérgio Conceição chama-se "Tanto Porto".

A meio da quinta época, o técnico passa a ter uma estátua no museu do clube

Conceição encontra-se na história do clube e no topo da lista de treinadores do presidente portista.

Este foi o último ato oficial do clube em 2021, que fechou o ano sem títulos, mas também sem derrotas para o campeonato em 39 jogos.

