"As pessoas conhecem-me como Mo Farah, mas o meu verdadeiro nome é Hussein Abdi Kahin"

Mo Farah, o mais bem sucedido atleta britânico dos Jogos Olímpicos na categoria de atletismo, admitiu que foi alvo de tráfico humano quando foi transportado para o Reino Unido. À BBC contou que entrou no país ilegalmente quando tinha 9 anos e foi, posteriormente, forçado a trabalhar como empregado doméstico.

"As pessoas conhecem-me como Mo Farah, mas esse não é o meu nome, essa não é a realidade. A verdadeira história é que eu nasci na Somalilândia, não na Somália", indicou o atleta olímpico.

Saiu da Somalilândia, um Estado que não foi reconhecido internacionalmente, com o nome Hussein Andi Kahin e entrou no Reino Unido como Mohamed Farah.

O jovem foi transportado para o Reino Unido de avião, acompanhado por uma mulher desconhecida, que lhe tinha dado uma identidade diferente.

O tetracampeão olímpico tinha dito anteriormente que era natural da Somália e que tinha chegado ao Reino Unido com os pais, com o estatuto de refugiado. Todavia, no documentário da BBC, divulgado na quarta-feira, admitiu que os seus pais nunca estiveram no Reino Unido. A sua mãe e os dois irmãos de Mo vivem numa quinta, no estado separatista da Somalilândia.

O pai de Farah foi assassinado quando tinha 4 anos, durante um conflito.

O colecionador de medalhas admitiu que tinha cerca de 8 ou 9 anos quando foi levado de casa para ficar com a família em Jibuti e foi a partir daí que começou a viagem para o Reino Unido.

O atleta afirmou que na altura, estava "entusiasmado, porque nunca tinha visto um avião antes".

Quando chegou ao Reino Unido, a mulher que o tinha acompanhado levou-o para o seu apartamento em Hounslow, um bairro a oeste de Londres, e rasgou os contactos dos familiares de Mo.