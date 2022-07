Oficial: Nani vai reforçar Melbourne Victory

Nani sai do clube italiano Veneza e entra Melbourne Victory como um "trunfo incrível", segundo o relato do treinador,Tony Popovic.

"Acreditamos que a sua qualidade e experiência serão fundamentais para alcançarmos as nossas ambições nesta época", afirmou o treinador do Victory.

Nani ganhou quatro títulos da Premier League e da Liga dos Campeões durante oito épocas no Manchester United. Ainda vestiu a camisola de Portugal 112 vezes, tendo vencido o campeonato europeu junto de Cristiano Ronaldo, em 2016.

O antigo jogador de Sporting, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlando City e Fenerbahçe mostrou-se feliz pela nova etapa na carreira.

"Sei que Melbourne Victory é um clube que quer alcançar sucesso e quero ter um papel na ajuda À equipa para o conseguir. Pelo que tenho visto, os adeptos em Melbourne não são apenas os melhores do campeonato, mas rivalizam com a atmosfera que existe na Europa. Estou ansioso por fazer parte disso em campo com a camisola do Melbourne Victory e jogar por eles", reiterou Nani.