Enzo Fernández assina com o Benfica

O futebolista argentino Enzo Fernández, contratado ao River Plate, assinou um contrato de cinco temporadas com o Benfica, até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros (ME), anunciou o clube lisboeta.

A oficialização da contratação surge precisamente três semanas depois de o Benfica ter informado a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de que tinha chegado a um princípio de acordo com o River Plate.