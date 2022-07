FC Porto termina estágio com vitória frente ao Portimonense

O FC Porto encerrou esta quinta-feira o estágio algarvio com um triunfo sobre o Portimonense (1-0), com golo de Galeno, em jogo particular entre duas equipas da I Liga de futebol realizado à porta fechada em Portimão.

No Estádio Municipal de Portimão, o extremo brasileiro Galeno assinou, à passagem dos 35 minutos, o único tento do encontro que marcou o final do estágio de pré-temporada dos campeões nacionais no Algarve.

No FC Porto, o técnico Sérgio Conceição iniciou a partida com Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Bruno Costa, Eustáquio, Galeno, Otávio, Gonçalo Borges, Toni Martínez.

O Portimonense alinhou com Payam, Moufi, Willyan, Relvas, Lazaar, Bruno Reis, Jocú, Luquinha, Anderson Oliveira, Welinton Júnior e Ricardo Matos.

Os portistas utilizaram ainda Marchesín, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell, Marko Grujic, Matheus Uribe, Francisco Conceição, Pepê, Mehdi Taremi, Evanilson, Cláudio Ramos, Fernando Andrade, Danny Namaso, João Marcelo, Bernardo Folha e Vasco Sousa.

Nos algarvios, orientados por Paulo Sérgio, jogaram ainda Samuel Portugal, Zié Ouattara, Pedrão, Vinicius, Seck, Paulo Estrela, Ewerton, Rui Gomes, Fabrício, Sapara, Yago, Kim, Gonçalo Costa e Pastor.

No boletim clínico portista, figura o nome de Wilson Manafá (treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento), enquanto Francisco Meixedo fez trabalho específico. Os campeões nacionais viajam ao final da tarde para o Porto, prosseguindo a pré-época com o Vitória de Guimarães, no centro de estágios do Olival, no sábado, enquanto o Portimonense defronta no mesmo dia a Roma, de José Mourinho, em Albufeira.