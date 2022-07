Surfistas portuguesas enfrentam-se nas meias-finais do Pantin Classic Galicia

As surfistas olímpicas portuguesas Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot venceram, esta quinta-feira, as francesas Pauline Ado e Maud Le Car, respetivamente, e defrontam-se na meia-final do Pantin Classic Galicia, Espanha, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL).

Yolanda bateu a ex-”top” mundial Pauline Ado na primeira bateria dos quartos de final, com uma pontuação de 11,27 (6,10 e 5,17), em 20 possíveis, nas duas melhores ondas, enquanto a gaulesa marcou 10,83 pontos.

Na bateria seguinte, Teresa Bonvalot pontuou 9,50 (5,50 e 4) e superiorizou-se à adversária Maud Le Car (5,53), garantindo um bilhete para a primeira bateria das semifinais da competição, onde vai encontrar a compatriota.

A britânica Alys Barton e a alemã Rachel Presti são as outras duas semifinalistas da prova de qualificação da WSL que decorre na praia de Pantin, na Galiza (Espanha), até 17 de julho.

No quadro masculino, Afonso Antunes foi o atleta português que mais avançou na prova, mas caiu, esta quinta-feira, nos “oitavos”, ficando no terceiro posto com 10,53 pontos (6,03 e 4,50), atrás do espanhol Luis Diaz (13,40) e do francês Kauli Vaast (13,20) - avançaram ambos para os “quartos” - e à frente do francês Renan Grainville (9,77).