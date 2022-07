Auriol Dongmo na luta pelas medalhas no peso, Patrícia Mamona na qualificação do triplo

Auriol Dongmo disputa hoje a final do lançamento do peso nos Mundiais de atletismo, na primeira tentativa de medalhas portuguesas em Eugene, nos EUA, enquanto a vice-campeã olímpica Patrícia Mamona enfrenta a qualificação no triplo salto.

Depois de ter conquistado o título de campeã do mundo em pista coberta, em março, em Belgrado, Dongmo, de 31 anos, chegou à final da 18.ª edição dos campeonatos do mundo com a terceira melhor marca da qualificação, 19,38 metros, em igualdade com a canadiana Sarah Mitton, sendo apenas batida pela chinesa Lijiao Gong (19,51).

Dongmo, quarta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, vai disputar pela primeira vez a final de uns Mundiais, às 18:25 locais (02:25 de domingo em Lisboa), detendo o segundo lançamento mais longo do ano (20,43), apenas atrás da norte-americana Chase Ealy (20,51).

Antes, a partir das 10:30 (18:30), Patrícia Mamona, medalha de prata em Tóquio2020, procura um dos 12 lugares de finalistas, com 14,40 metros como a marca de apuramento direto para a final, marcada para segunda-feira, às 18:20 (02:20).

Mamona, de 33 anos, chega a Eugene2022 na terceira posição do ‘ranking’ mundial, mas apenas com a 14.ª marca do ano (14,42 metros), em março, nos Mundiais em pista coberta, nos quais ficou no sexto lugar.

Ainda no programa do segundo dia dos Mundiais, Lorene Bazolo e Isaac Nader procuram a qualificação para as semifinais dos 100 e dos 1.500 metros, respetivamente.

Bazolo, de 39 anos, que detém os recordes nacionais dos 100 e dos 200 metros, com 11,10 e 22,64 segundos, respetivamente, vai disputar a sétima série, às 17:52 (01:52), numa prova que vai iniciar com 41.ª melhor marca do ano (11,26).

Apuram-se para as semifinais, a disputar no domingo, as três primeiras de cada série e as três mais rápidas entre as restantes.

Pouco depois, às 18:41 (02:41), Isaac Nader vai enfrentar a segunda série dos 1.500 metros, juntamente com o norueguês Jakob Ingebrigtsen, campeão olímpico, procurando, na estreia em Mundiais, avançar para as semifinais, com um dos seis primeiros lugares ou com os seis melhores tempos entre os restantes.

- Sábado, 16 jul:

HORA Local (Lisboa) DISCIPLINA ATLETA(S)

10:30 (18:30) Triplo salto (F) Patrícia Mamona

17:52 (01:52, 17 jul) 100 metros (F) - eliminatórias Lorene Bazolo

18:25 (02:25) Lançamento do peso (F) - final Auriol Dongmo

18:41 (02:41) 1.500 metros (M) - eliminatórias Isaac Nader