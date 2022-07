Portugal afastado do Europeu de futebol feminino

Portugal foi este domingo afastado do Europeu de futebol feminino, ao ser goleado por 5-0 pela Suécia, em encontro da terceira e última jornada do Grupo C do Europeu feminino de futebol, disputado Leigh.

Após o 2-2 com a Suíça e o 2-3 com os Países Baixos, Portugal caiu face aos tentos de Filippa Angeldal (21 e 45 minutos), Carole Costa (45+7, na própria baliza), Kosovare Asllani (54, de penálti) e Stina Blackstenius (90+1).

As suecas qualificaram-se como vencedoras do agrupamento, com sete pontos, os mesmos dos Países Baixos, que também seguem para os 'quartos', depois de vencerem por 4-1 a Suíça, terceira, com um ponto, à frente de Portugal, quarto, também com um.