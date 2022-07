Benfica na Champions e Gil Vicente na Liga Conferência conhecem adversários

O Benfica, na Liga dos Campeões de futebol, e o Gil Vicente, na Liga Conferência Europa, vão conhecer esta segunda-feira os adversários na terceira pré-eliminatória das respetivas competições, em sorteio a decorrer em Nyon, Suíça.

Os encarnados, terceiros classificados na última edição da Liga portuguesa, vão tentar repetir o percurso da última temporada, em que tiveram de ultrapassar duas eliminatórias para chegar à fase de grupos, perante Spartak de Moscovo e PSV, conseguindo o apuramento para os oitavos de final e, depois, quartos de final da competição, sendo eliminados então pelo Liverpool.

A equipa agora orientada pelo alemão Roger Schmidt entra com o estatuto de cabeça de série no caminho de qualificação dos não-campeões, podendo defrontar nesta terceira pré-eliminatória os franceses do Mónaco, os austríacos do Sturm Graz, os belgas do Union Saint-Gilloise ou o vencedor da eliminatória entre os dinamarqueses do Midtjylland e os cipriotas do AEK Larnaca.

Ainda por definir está o embate entre os ucranianos do Dínamo Kiev e os turcos do Fenerbahçe, orientados pelo português Jorge Jesus, sendo que o vencedor junta-se ao trio de cabeças de série composto por Benfica, Rangers (Escócia) e PSV Eindhoven (Países Baixos), em sorteio que vai decorrer às 11:00 portuguesas.

A terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões será disputada nos dias 2 ou 3 de agosto (primeira mão) e dia 9 do mesmo mês (segunda mão). Os apurados seguem para o 'play-off', agendado para se disputar em 16 ou 17 de agosto (primeira mão) e 23 ou 24 de agosto (segunda mão).Um pouco mais tarde, às 13:00, será a vez de o Gil Vicente conhecer o seu adversário na segunda edição da Liga Conferência Europa, naquela que é a primeira presença do emblema de Barcelos numa competição europeia.

Os gilistas, agora orientados por Ivo Vieira, asseguraram diretamente o lugar na terceira pré-eliminatória ao serem quintos colocados na última edição da I Liga, juntando-se a outras oito equipas igualmente apuradas, às quais se juntarão os 45 vencedores da segunda pré-eliminatória, que inclui o Vitória de Guimarães.

Sextos classificados no campeonato transato, os vimaranenses, que recentemente se separaram do treinador Pepa, terão ainda de ultrapassar a segunda ronda preliminar, na qual vão medir forças com os húngaros do Puskas Academy, para então conhecerem o adversário da terceira ronda.