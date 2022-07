Reforço milionário do Borussia Dortmund diagnosticado com tumor nos testículos

“O internacional costa-marfinense queixou-se de um desconforto após o treino realizado hoje [segunda-feira] de manhã. No decorrer de exames médicos intensivos, um tumor foi finalmente descoberto nos testículos. Durante os próximos dias, serão realizados novos exames em um centro médico especializado”, escreveu o emblema no qual atua o internacional português Raphaël Guerreiro, acrescentado que “esta notícia foi um choque para Sébastien Haller e para todo o clube".

O avançado costa-marfinense Sébastien Haller, do Borussia Dortmund, foi diagnosticado com um tumor nos testículos e deixou o estágio da equipa na Suíça para iniciar a recuperação, informou, esta segunda-feira, o conjunto da Liga alemã de futebol, em comunicado.

O diretor desportivo do Dortmund, Sebastian Kehl, desejou a Haller “uma total recuperação o mais rápido possível, de forma a estar com o grupo novamente", pelo que irá fazer "de tudo" o que estiver ao seu alcance para que o avançado "receba o melhor tratamento possível”.

Em 6 de julho, Haller foi anunciado como reforço do Dortmund até 30 de junho de 2026, depois de época e meia no Ajax, a última com 11 golos marcados e 2 assistências na Champions.

Haller, de 28 anos, que foi contratado para o lugar do norueguês Erling Haaland, transferido para os ingleses do Manchester City, regressou à Bundesliga, após ter atuado no Eintracht Frankfurt entre 2017 e 2019.