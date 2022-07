Há uma atleta portuguesa na final dos mundiais de atletismo

A portuguesa Liliana Cá está na final do lançamento do disco no Mundial de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos.

A atleta natural do Barreiro foi a terceira repescada ao fazer a sua melhor marca de 61,41 metros.

A prova foi vencida pela norte-americana Valarie Allman.

Noutra modalidade, Patrícia Mamona terminou em oitavo lugar no triplo salto. A portuguesa vice-campeã olímpica alcançou os 14,29 metros num salto, à quinta tentativa.

Já Irina Rodrigues terminou o seu percurso no campeonato do mundo. A atleta do Grupo B foi eliminada depois de ficar a cerca de três metros e meio da última repescada para a final.