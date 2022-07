Portugueses conquistam camisola 7 dos rivais de Manchester

O lateral deixa de usar o número 27, que o acompanhou nas últimas três épocas ao serviço do clube de Manchester. Vai assim usar a camisola que pertenceu a Raheem Sterling nos últimos anos. O internacional inglês foi contratado pelo Chelsea, neste verão.

Cancelo chegou aos “citizens” em 2019, oriundo da Juventus, a troco de 65 milhões de euros. Participou em 128 jogos e marcou 8 golos, jogando a lateral direito, esquerdo e até na zona centro do campo.

A camisola 7, emblemática no mundo do futebol, é agora usada por portugueses nos dois maiores clubes de Manchester. João Cancelo no City e Cristiano Ronaldo no United.

No entanto, esta situação mantém-se, se Ronaldo acabar por ficar nos “red devils”, Uma vez que a sua continuidade no clube ainda é uma incerteza.