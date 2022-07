Roma oficializa contratação de Paulo Dybala

O futebolista internacional argentino Paulo Dybala foi, esta quarta-feira, oficializado como reforço da Roma, de José Mourinho, com o avançado a assinar um contrato de três épocas, até 30 de junho de 2025. “O clube tem a satisfação de poder anunciar a contratação do avançado Paulo Dybala. Dybala, de 28 anos, assinou um contrato de três anos com a AS Roma, que é válido até 30 de junho de 2025”, informou o clube italiano no seu site oficial.

Dybala, que surge acompanhado do diretor desportivo dos romanos, o português Tiago Pinto, elogiou a “rapidez e determinação” que a Roma demonstrou em contar com ele e que isso “fez toda a diferença”. “Junto-me a uma equipa que está a crescer, a um clube que continua a ter fundações fortes para o futuro, e a um treinador, José Mourinho, com quem será um privilégio trabalhar”, disse Paulo Dybala, citado pelo clube. O jogador, que terá a camisola 21, com o sérvio e antigo benfiquista Matic a aceitar a troca pelo número 8, lembrou ainda a admiração que sempre teve pela atmosfera criada pelos adeptos da Roma. “A decisão do Paulo em juntar-se a este projeto é um testemunho da credibilidade do clube e um sinal do trabalho árduo que todos, em conjunto, temos feito para colocar a Roma em frente”, assinalou Tiago Pinto.