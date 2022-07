Jonas Vingegaard foi, esta quinta-feira, protagonista de um momento de grande desportivismo na 18.ª etapa da Volta a França. A menos de 29 quilómetros da meta, Tadej Pogacar seguia “colado” a Vingegaard , quando sofreu uma queda, no limite do asfalto.

Um momento que podia culminar com a “fuga” do dinamarquês da Team Jumbo-Visma. No entanto, Vingegaard abrandou o ritmo e “esperou” pelo esloveno UAE Team Emirates.

Quando Pogacar chegou perto de Vingegaard, cumprimentou o seu “rival” de estrada.