Espanha vence Portugal e conquista o Mundialito de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia perdeu, este sábado, por 7-5 com a congénere de Espanha, que conquistou o Mundialito em “casa”, graças ao triunfo alcançado no jogo da terceira e última jornada.

Em Las Palmas, os golos marcados por André Lourenço (dois), Belchior (dois) e Duarte Algarvio foram insuficientes para impedir o triunfo do país anfitrião, que ergueu pela segunda vez o troféu, depois do êxito obtido em 2013.

A equipa das “quinas” sofreu o segundo desaire seguido, depois de se ter imposto na estreia sobre o Japão, por 7-5, na quinta-feira, e de ter perdido na sexta-feira por 6-5 com os Estados Unidos, que hoje bateram os nipónicos por 2-0.

“O jogo esteve sempre equilibrado, chegou inclusive a estar 4-4 e, depois, na parte final, onde eles fizeram dois golos que lhes deram a vitória, houve ali uma motivação extra que eles tinham e que nós não tínhamos, que era a de, em caso de vitória, poderem vencer a competição”, observou o selecionador português, Mário Narciso.

Portugal venceu sete edições do Mundialito (2003, 2008, 2009, 2012, 2014, 2018 e 2019), mas ainda está longe do recordista Brasil, com 14 triunfos, enquanto a Espanha passou a somar dois títulos e os Estados Unidos conquistaram o torneio uma vez.

O Brasil foi “palco” da primeira edição da prova, em 1994, mas os que se realizaram depois (não foi disputada em 1995, 1996, 2015, 2020 e 2021) decorreram sempre em território português, até à edição deste ano, disputada nas Ilhas Canárias.