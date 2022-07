FPF aprova regulamento disciplinar da Liga para 2022/23

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) validou, esta segunda-feira, o Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para a época 2022/23, em assembleia geral extraordinária, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Em 8 de julho, a LFPF decidiu retirar cinco alterações ao regulamento disciplinar das competições que organiza, e que tinham sido alvo de dúvidas por parte do Conselho de Disciplina da FPF.

De acordo com a nota divulgada, esta segunda-feira, no site da federação, a proposta do novo regulamento, “expurgada de cinco artigos disciplinares” na última assembleia geral da Liga de clubes, “colheu o voto favorável de 50 delegados e 11 abstenções”, não se registando qualquer voto contra.

Por sua vez, a LPFP, através de um comunicado, “reforçou o sentido da decisão das sociedades desportivas, validando um documento central no âmbito das competições profissionais de futebol numa temporada já em curso", deixando claro que "não deixará de revisitar o espírito e os objetivos inerentes à redação dos artigos agora formalmente excluídos da redação final do Regulamento”.

Este organismo, assim como as restantes sociedades desportivas, “mantêm uma visão crítica quanto ao processo que conduziu à necessidade de reavaliar a proposta inicialmente apresentada”, pelo que “reafirmam a inalienabilidade das suas obrigações e liberdades, pautando a sua atuação no quadro do mais elevado respeito pelas instituições”.

Na reunião de 8 de julho, estiveram reunidas em assembleia geral, na sede da LPFP, no Porto, as sociedades desportivas que tomaram aquela decisão por unanimidade, explicando-a com “o superior interesse do futebol português”, embora garantindo que não abdicam do direito “de se autorregularem”.

“As sociedades desportivas, por unanimidade, deliberaram não submeter a retificação das alterações aos artigos 150, 225, 259, 261 e 276. Vão manter-se com a redação anterior. Em circunstância alguma, as sociedades abdicam do poder e dever de se autorregularem no âmbito das competições profissionais”, disse, então, Mário Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral da LPFP, em nome dos clubes.

Apesar daquele “recuo” perante as dúvidas levantadas pela FPF, Rui Caeiro, diretor executivo da Liga, assumiu que estaria a ser ponderado a “inclusão destas propostas [de alteração] no próximo ciclo de revisão regulamentar”, lembrando que o processo que levou a retificação do regulamento disciplinar, aprovado pela LFPF em 7 de junho, foi “estruturado, muito maturado e inclusivo, reflexo de um longo debate interno e externo”.