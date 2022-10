Jorge Jesus volta a contratar no Flamengo

Os brasileiros do Flamengo e os turcos do Fenerbahçe, treinados por Jorge Jesus, anunciaram, esta terça-feira, um "princípio de acordo” para a transferência do futebolista brasileiro Gustavo Henrique, que voltará a ser treinado pelo técnico luso.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo inicial com o Fenerbahçe envolvendo o defesa Gustavo Henrique. O atleta viajou para realizar exames médicos na Turquia”, escreveu o “fla” no Twitter.