Atleta medalhada nos Jogos Olímpicos deserta de Cuba

A lançadora de disco cubana Yaimé Pérez, medalha de bronze em Tóquio 2020, desertou do país aproveitando os campeonatos do mundo de atletismo que terminaram no domingo em Eugene, nos Estados Unidos, anunciaram esta quarta-feira as autoridades da nação caribenha.

A campeã do mundo em 2019, juntamente com a lançadora de dardo Yiselena Ballar e um terceiro membro da equipa, "deixaram a delegação, facto que constitui um ato de grave indisciplina", revelou o Instituto Cubano do Desporto.

De acordo com os media não estatais, a atleta escapou da comitiva na viagem de volta, aproveitando a escala em Miami.

Yaimé Pérez, de 31 anos, foi somente sétima nuns mundiais atípicos, já que, pela primeira vez na sua história, Cuba não conquistou qualquer medalha.