Triatleta japonesa morre em França a preparar Jogos Olímpicos

Uma triatleta japonesa que preparava os Jogos Olímpicos Paris2024 morreu na quarta-feira quando se treinava, em Saint-Cyr-en-Val, na região de Loiret, França, foi anunciado esta quinta-feira.

A notícia foi avançada pela procuradora da República em Orleães, Emmanuelle Bochenek-Puren, que adianta que a morte ocorreu na sequência de queda, mas não revela a identidade da vítima.

No entanto, a World Triathlon, federação internacional da modalidade, sediada em Lausana, Suíça, revela que se trata de Tsudoi Miyazaki, que estava a treinar em França após uma prova da Taça do Mundo realizada em Espanha.

Segundo a procuradoria de Orleães, a vítima, de 25 anos, circulava de bicicleta com outros dois ciclistas da equipa do Japão quando "subitamente caiu, e foi parar à via oposta", quando passava um veículo. Apesar de ter sido socorrida, a mulher acabou por morrer, explica a procuradoria.

Foi aberto um inquérito, confiado à 'gendarmerie nationale', por homicídio involuntário, para determinar as circunstâncias do acidente.

"Os primeiros testes efetuados ao condutor do veículo afetado, um alemão a residir em França, são negativos", explica o comunicado emitido pela procuradoria, que pediu a realização de autópsia.

Desde 2019 que Hideo Fukui, um dos técnicos nacionais de triatlo do Japão, está em Sologne, região do Loiret, para analisar as técnicas de treino em França e preparar o acolhimento dos triatletas nipónicos para Paris2024.