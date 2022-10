UEFA autoriza regresso dos lugares de pé nos estádios em três países

A UEFA vai autorizar, a título experimental, o regresso dos lugares de pé, o antigo “peão”, nos estádios nas competições europeias em Inglaterra, Alemanha e França no decorrer da época 2022/23.

Os “peões”, construídos com vista a aumentar a capacidade dos recintos, tinham sido proibidos pela UEFA após as tragédias de Hillsborough, em 1989, e Furiani, em 1992, mas foram sendo recuperados em algumas competições nacionais.

A experiência vai decorrer nesses países, uma vez que estes já têm designadas “áreas de segurança”, onde é possível assistir aos jogos de pé nas respetivas competições domésticas, e caso não se registem problemas, poderá ser alargada a outras competições e países.

Por exemplo, a Premier League e o Championship (segundo escalão do futebol inglês) aprovaram em julho passado a reintrodução dos lugares de pé nas referidas “áreas de segurança”.

No entanto, na Alemanha já são possíveis há alguns anos, com destaque para o recinto do Borussia Dortmund, clube que se aprestou a saudar a iniciativa da UEFA, referindo que, doravante, já vai poder ter 81.365 adeptos nos jogos europeus, a habitual assistência nos jogos da Bundesliga, contabilizando os lugares de pé.

A fase experimental vai decorrer nos jogos das fases de grupos, mas também na fase a eliminar, até às meias-finais das três competições organizadas pela UEFA.

“O objetivo é perceber se há condições para reintroduzir os lugares de pé nas provas da UEFA de uma forma segura”, esclareceu a UEFA em comunicado.