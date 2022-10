No dia seguinte, os "red devils" defrontam o Rayo Vallecano, num jogo particular no qual Ronaldo já garantiu, através de um comentário nas redes sociais, que vai participar.

Ronaldo não foi convocado pelo treinador Erik Ten Haag para o duelo frente ao Atlético de Madrid, agendado para este sábado, em Oslo, na Noruega. A lista foi divulgada no site oficial do clube.

O internacional português, que se apresentou aos trabalhos nos "red devils" na passada terça-feira, continua com o futuro profissional indefinido, não estando fechada a porta à continuidade em Old Trafford, apesar da imprensa inglesa ter dado conta, esta quinta-feira, da alegada intenção de CR7 em rescindir contrato.

Já esta sexta-feira, Cristiano Ronaldo reagiu pela primeira vez às notícias sobre a possível saída do United. Numa página de fãs no Instagram, que dava conta do braço de ferro entre CR7 e o clube inglês, Ronaldo disse que as informações que têm sido publicadas sobre o seu futuro não são verdadeiras.

É impossível não falarem de mim um dia, senão a imprensa não ganha dinheiro. Sabem que se não mentirem não conseguem atrair a atenção das pessoas. Continuem que um dia acertarão em alguma notícia.

Segundo o jornal britânico The Sun, Jorge Mendes, o empresário de CR7, terá dito ao Manchester United que tinha em cima da mesa uma proposta de um rival e que, por isso, pretendia que os "red devils" fixassem um preço para que o negócio pudesse avançar.