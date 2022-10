Morreu, esta sexta-feira, José Maria Subtil de Sousa, antigo vice-presidente do Sporting. Os leões manifestaram pesar pelo óbito do antigo dirigente e endereçaram "as mais sentidas condolências" à família e aos amigos.

Numa nota publicada no seu site oficial, os leões enaltecem e agradecem àquele dirigente pelos "anos de dedicação e devoção ao clube".

Subtil de Sousa era o sócio número 5.276 do Sporting e fez parte da direção 'leonina' entre 1989 e 1991, tendo desempenhado funções como vice-presidente e como diretor desportivo do futebol profissional.