Ronaldo reage a rumores: "Se não mentirem não conseguem atrair a atenção"

Cristiano Ronaldo reagiu pela primeira vez às notícias sobre a possível saída do Manchester United. Numa página de fãs no Instagram, que dava conta do braço de ferro entre CR7 e o clube inglês, Ronaldo disse que as informações, que têm sido publicadas sobre o seu futuro, não são verdadeiras.

Muito se tem falado do futuro de Cristiano Ronaldo, mas até agora ainda nada foi esclarecido. Apenas se sabe que CR7 já se apresentou em Manchester depois de ter falhado à digressão da equipa pela Austrália e pela Tailândia. Entretanto, Ronaldo já quebrou o silêncio em relação ao seu futuro. O avançado recorreu ao Instagram para deixar um comentário numa publicação que dizia que o astro português fazia questão de deixar o clube inglês.

"É impossível não falarem de mim um dia, senão a imprensa não ganha dinheiro. Sabem que se não mentirem não conseguem atrair a atenção das pessoas. Continuem que um dia acertarão em alguma notícia", comentou Ronaldo.

Ainda acerca do rumor que tem corrido pelo universo desportivo, que dá conta do suposto interesse do Atlético de Madrid, o próprio presidente do clube espanhol já garantiu que "o plantel está fechado".

Os adeptos "colchoneros" já tinham mostrado o seu desagrado em relação ao seu eventual regresso a Madrid dizendo que o jogador "não era bem vindo". Sobre estas notícias, numa outra publicação no Instagram, que mostrava os adeptos espanhóis a manifestarem-se contra a ida de CR7 para o clube treinado por Diego Simeone, Ronaldo reagiu a rir através de dois "emojis".

Tudo indica que este tema ainda vai continuar a dar que falar e, segundo o jornal britânico The Sun, Jorge Mendes, o empresário de CR7, terá dito ao Manchester United que tinha em cima da mesa uma proposta de um rival e que, por isso, pretendia que os "Red Devils" fixassem um preço para que o negócio pudesse avançar.