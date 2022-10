Marítimo oficializa Jesús Ramírez para o ataque

O Marítimo anunciou este sábado a contratação de Jesús Ramírez para o ataque da equipa madeirense da I Liga portuguesa de futebol, naquela que será a primeira experiência do jogador no futebol europeu.

"Antes, o jovem de 24 anos, conhecido no Mundo do futebol como Chucho Ramírez, já havia jogado no Chile e na Colômbia. A experiência acumulada -- e precoce -- nos competitivos campeonatos da América Latina antecede, assim, a estreia de Ramírez na Europa, promovida pelo Maior das Ilhas", pode ler-se na nota publicada pelo Marítimo no seu sítio oficial.

O avançado é a quinta contratação oficializada pelos leões do Almirante Reis para a época 2022/23, seguindo-se ao guarda-redes Matous Trmal (ex-Vitória de Guimarães), aos médios defensivos João Afonso (ex-Gil Vicente) e Rafael Brito (emprestado pelo Benfica), e ao médio ofensivo Lucho Veja (ex-Estoril Praia).