Marítimo vence I edição do Torneio Insular após bater o Nacional

O Marítimo venceu este sábado a I edição do Torneio Insular de futebol, somando diante do Nacional, por 1-0, a segunda vitória na competição, após ter batido na sexta-feira pelo mesmo resultado o Santa Clara.

O vencedor do torneio que une Madeira e Açores ficou conhecido no segundo encontro, com os verde rubros a vencer o conterrâneo Nacional, da II Liga, com um golo solitário de Edgar Costa.

O único tento da partida surgiu em cima do intervalo, num lance que contou com três madeirenses: Pedro Pelágio serviu Bernardo Gomes na primeira tentativa, intercetada pela defesa alvinegra, tendo a bola sobrado para o 'capitão' Edgar Costa, que deu o melhor seguimento à jogada.

A formação que bateu na sexta-feira o também primodivisionário Santa Clara (1-0) dominou todo o encontro, disputado no Estádio Municipal de Machico, mas contou com a preciosa ajuda do novo reforço na baliza, Matous Trmal, para conter as escassas, mas quase certeiras oportunidades criadas pelo Nacional, por intermédio de Dudu.

O Marítimo criou mais oportunidades, mas esbarrou, na etapa complementar, na forte presença do jovem guardião Rui Encarnação, que conteve, no limite, o potente remate do Clésio Baúque e, no minuto seguinte, o cabeceamento de Moisés Mosquera, na sequência de um canto.

O destaque da partida vai para a estreia do novo reforço dos leões do Almirante Reis, Jesús Ramírez, anunciado no sítio oficial do emblema insular nos minutos iniciais da partida.

O avançado venezuelano disputou os últimos 15 minutos do encontro, para surpresa dos adeptos presentes no Estádio de Machico.

No domingo, o Nacional e o Santa Clara vão disputar o último jogo do Torneio Insular, às 17:00, no Estádio da Madeira.