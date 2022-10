Supertaça: FC Porto em busca do 82.º troféu para ficar a um do Benfica

O FC Porto procura conquistar no sábado o 82.º troféu futebolístico da sua história, a Supertaça Cândido de Oliveira, face ao Tondela, adversário que bateu há pouco mais de dois meses na final da Taça de Portugal.

Em Aveiro, perante uma equipa que caiu na II Liga e não pôde inscrever reforços, os azuis e brancos podem recolocar-se a um título do recordista nacional Benfica, que soma 83, o último dos quais no início da época 2019/20, quando goleou o Sporting por 5-0, também na Supertaça, no Estádio Algarve.

Neste ranking, a luta é mesmo a dois, já que o Sporting, que na temporada transata arrebatou a Supertaça e a Taça da Liga, é um distante terceiro colocado, com 54 títulos.

Numa contagem "cega", que coloca no mesmo patamar uma Taça dos Campeões e uma Supertaça ou um campeonato e uma Taça da Liga, o FC Porto colocou-se a dois troféus do Benfica em 2021/22, ao conseguir a dobradinha.

Com um recorde de 91 pontos, os comandados de Sérgio Conceição somarem o 30.º título na I Liga e com um triunfo por 3-1 no Jamor sobre o Tondela, depois de terem eliminado Benfica e Sporting, arrebataram a 18.ª Taça de Portugal.

Nas provas nacionais, os azuis e brancos somam ainda 22 vitórias na Supertaça Cândido de Oliveira, e quatro no extinto Campeonato de Portugal, mantendo-se a zero na Taça da Liga.

Os portistas somam ainda sete triunfos internacionais, nomeadamente dois títulos de campeão europeu (vitória na Taça dos Campeões de 1986/87 e na Liga dos Campeões de 2003/04), e ainda uma vitória na Taça UEFA, outra na Liga Europa, duas na Taça Intercontinental e uma na Supertaça Europeia.

Um triunfo no sábado perante o Tondela selará o 82.º caneco e a reaproximação à liderança do ranking, que os portistas já ocuparam: após a vitória na Supertaça, em 2013, tinham mais seis troféus do que as águias (74-68).

Os encarnados responderam, porém, com um parcial de 13-0 - quatro campeonatos, o tetra, três edições da Taça da Liga, duas da Taça de Portugal e quatro da Supertaça -- e reassumiram o comando (81-74).

O FC Porto voltou aos títulos com a vitória na I Liga 2017/18, negando, já sob o comando de Sérgio Conceição, o penta às águias, que ripostaram com a reconquista de 2018/19, época em que os dragões venceram a Supertaça.

Em 2019/20, o Benfica começou por vencer a Supertaça, mas não mais ganhou troféus, enquanto o FC Porto fez a dobradinha nessa época e repetiu-a em 2021/22, depois de, pelo meio, em 2020/21, ter arrebatado a Supertaça

A diferença baixou para dois títulos (83-81) e pode cair para um no sábado, caso o FC Porto derrote o Tondela na 44.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro.