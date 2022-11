FC Porto: Marchesin está "a chegar", garante presidente do Celta de Vigo

O guarda-redes Agustín Marchesín está praticamente fechado no Celta de Vigo. A garantia foi dada esta segunda-feira, em conferência de imprensa, pelo presidente do clube espanhol, Carlos Mouriño.

O presidente do Celta de Vigo confirmou o rumor que já circulava há vários dias. Marchesín vai mesmo ser reforço do Celta de Vigo, clube que milita na primeira divisão espanhola. Para além do guarda redes proveniente do FC Porto, Carlos Mouriño revelou ainda que Mingueza também já está garantido como reforço.

Falta apenas ultimar as questões burocráticas e realizar os respetivos exames médicos para que o guardião argentino possa ser oficializado no Celta de Vigo.