Treinador português deverá ser repatriado de Moçambique nos próximos dias

O Serviço de Migração de Moçambique disse esta segunda-feira estarem criadas as condições para o repatriamento, nos próximos dias, do treinador português Alberto Lário, que deve receber alta hospitalar ainda esta segunda-feira, após ter sido internado com covid-19.

"Estávamos apenas à espera que lhe fosse dada a alta hospitalar para dar seguimento ao processo"

O treinador, uma figura que tem sido uma referência para novas gerações do atletismo em Moçambique, foi detido há pouco mais de duas semanas, alegadamente por existirem irregularidades na sua documentação.

Poucos dias depois da sua detenção, Alberto Lário foi internado no Hospital Militar de Maputo com covid-19.

"As últimas informações que tinha davam conta de que ele teria alta hoje e, depois disso, vamos dar continuidade ao processo para que ele seja deportado"

Segundo as autoridades moçambicanas, Alberto Lário está em situação de irregularidade desde 2019, ano em que o seu Documento de Identificação de Residentes Estrangeiros (DIRE) expirou.

Alberto Lário foi obrigado a pagar uma multa de cerca de um milhão de meticais (15 mil euros) e, para regularizar a sua situação, deverá voltar para Portugal.

"A multa já foi paga. Mas serão ainda tomados os procedimentos para que a sua situação seja regularizada"

Alberto Lário, que nasceu em Moçambique e saiu do país muito novo, tem há mais de seis anos um pedido de nacionalidade "pendente", mas o Serviço de Migração de Moçambique considera que o técnico deveria ter levantado a questão junto das autoridades às quais submeteu o requerimento, acrescentando não existir nenhuma prova deste pedido.